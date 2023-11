Pronostic Barcelone FC Porto : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Barcelone se reprend face à Porto

En s’inclinant en déplacement en Allemagne face au Shakhtar Donetsk lors de la dernière journée (1-0), le Barca a totalement relancé ce groupe. En effet, les Blaugranas sont certes 1ers mais partagent cette place avec le FC Porto, tandis que la formation ukrainienne n’est plus qu’à 3 point. Ce mardi, les Barcelonais ne peuvent pas galvauder ce choc face au FC Porto sinon ils pourraient se retrouver à jouer un match sous tension lors de l’ultime journée. Avant son revers contre le Shakhtar, le Barca avait remporté ses 3 premiers matchs face à Anvers (5-0), Porto (0-1) et à l’aller contre le club ukrainien (2-1). Sur le plan national, les Catalans ont perdu quelques points en route lors des dernières semaines, notamment le week-end dernier sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1). En déplacement dans la banlieue de Madrid, la formation barcelonaise a souffert pour revenir au score contre le Rayo. Revenu de blessure il y a quelques semaines, Lewandowski (8 buts toutes compétitions confondues) a égalisé et a permis à son équipe de rester dans le Top 4 de Liga, avec 4 unités de retard sur le Real Madrid. Pour affronter Porto, Xavi déplore l’absence de Gavi, mais peut compter sur les Pedri, Koundé, Araujo, Felix, Cancelo ou de Jong.

Habitué de cette C1, Porto partage donc la tête du groupe avec le club catalan. Battu lors du match aller (0-1), le club portugais a fait le nécessaire lors des autres rencontres en dominant le Shakhtar (1-3) et en ne connaissant pas réellement de problèmes face à Anvers (1-4 et 2-0). Sur la scène nationale, la bande à Sergio Conceiçao a connu quelques faux-pas qui font qu’elle occupe la 3e place à seulement 3 points du duo de leader composé du Benfica et du Sporting. Le week-end dernier, les Dragoes n’ont pas connu le moindre problème pour se défaire de Montalegre (4-0) en 16e de finale de la Coupe du Portugal. Depuis l’entame de saison, Evanilson est le joueur clé du côté de Porto, tandis que Taremi ne retrouve pas la même efficacité que lors des saisons précédentes. Déjà solide vainqueur à Porto et victorieux de 8 de ses 9 matchs disputés à domicile cette saison (pour une défaite face au Real), le Barca devrait s’imposer et décrocher ainsi son ticket pour les 8e de finale.

