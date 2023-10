Le Barça se sort du piège Porto

FC Porto 0-1 FC Barcelone

But : Ferran Torres (45e+1) pour le Barça

Expulsion : Gavi (90e+2)

Reçu six sur six.

Après la claque infligée à Antwerp lors de la première journée de cette Ligue des champions édition 2023-2024, le FC Barcelone a confirmé son statut de favori du groupe H en s’imposant à Porto (0-1). Sans être flamboyants, les Catalans ont su se montrer opportunistes. Dominés durant la majorité de la partie, les hommes de Xavi ont su bien fermer la baraque au moment où les Dragons faisaient le forcing, et marquer sur une de leurs seules véritables occasions de but. Une leçon de lucidité.

Lewandowski sorti sur blessure

Entré en jeu à la place de Robert Lewandowski – sorti après un tacle musclé signé David Carmo dans le premier quart d’heure de jeu –, Ferran Torres a pris les commandes de l’attaque des visiteurs et a placé les siens sur le chemin du succès sur ses premières touches de balle. Profitant d’une perte de balle de Romario Baro au cœur du jeu, İlkay Gündoğan sert l’attaquant espagnol dans la profondeur. Ce dernier remporte son duel et marque l’unique but de la partie (0-1, 45e+1). Longtemps, les soldats de Sergio Conceição ont essayé d’égaliser. Mais que ce soit la tentative lointaine de João Mario (46e), la frappe de Taremi à l’entrée de la surface (55e), le tir dans un angle fermé de Wendell après un super travail de Galeno (65e), ou encore le caramel envoyé par le fils de l’entraîneur Francisco Conceição sur sa toute première percussion (85e), rien n’a vraiment mis en danger Marc-André ter Stegen. À noter que le Barça devra se passer de Gavi, expulsé pour une faute grossière sur Wendell et averti une deuxième fois dans cette rencontre, pour la réception du Shakhtar.

Six points sur six. Le Barça est clinique.

Porto (4-4-2) : Costa – João Mario (Nico, 84e), Cardoso, Carmo, Wendell – Baro (Evanilson, 34e), Eustaquio, Varela (F. Conceição, 84e), Galeno (Ivan Jaime, 84e) – Taremi (Namaso, 84e), Pepê. Entraîneur : Sergio Conceição.

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Cancelo, Araujo, Koundé, Baldé – Gavi, Romeu (Sergi Roberto, 69e), Gundogan – Yamal (Marcos Alonso, 80e), Lewandowski (Ferran Torres, 34e), João Felix (Fermin Lopez, 69e). Entraîneur : Xavi.