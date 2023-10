Pronostic Porto FC Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Barcelone passe un test face à Porto

Le FC Porto est une équipe rompue aux joutes européennes, puisque chaque année ou presque, le club portugais se qualifie pour la Ligue des champions et sort régulièrement de la phase de poules. L’an passé, Porto a terminé en 8es de C1 et en 2e position du championnat portugais derrière Benfica. En revanche, les hommes de Conceiçao s’étaient rattrapés en Coupe du Portugal avec un succès sur Braga (2-0). Pour lancer ce nouvel exercice, Porto a débuté par un revers contre le Benfica en Supercoupe du Portugal. Bien partis en championnat, les partenaires de Pepe ont signé 4 succès et un nul lors des 5 premières journées. En revanche, Porto a connu son premier revers en Liga portugaise vendredi en s’inclinant sur la pelouse de Benfica (1-0), dans une rencontre où la rapide expulsion de Cardoso a certainement été préjudiciable pour les Dragoes. Sur la scène européenne, les Portugais ont remporté leur premier match, en Allemagne, face au Shakhtar Donetsk (1-3) sur un doublé de Galeno et une réalisation de l’inévitable Taremi.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le FC Barcelone a perdu de sa superbe européenne avec les départs consécutifs de Puyol, Xavi, Iniesta et Messi. Éliminé dès la phase de groupes lors des 2 dernières saisons, le Barca se montre très ambitieux cette année. Redevenu champion d’Espagne l’an passé, le club catalan réalise une entame de saison très solide. Tenus en échec par Getafe (0-0), les Blaugrana ont ensuite aligné 5 victoires consécutives en Liga. Entre-temps, les Barcelonais avaient impressionné pour leur première en Ligue des champions avec un large succès sur Anvers (5-0). Bien parti dans cette édition, le FC Barcelone espère enchaîner face à Porto. Pour cela, les Blaugrana devront être plus entreprenants que lors de leur dernier déplacement à Majorque (match nul 2-2), ou de leur dernier succès face à Séville (1-0). Si Pedri et De Jong sont toujours indisponibles, Xavi peut compter notamment sur Lewandowski (6 buts dont 1 en C1), João Felix (3 buts dont 2 en C1), Gavi et sur la pépite Yamal. Déterminé à confirmer son 1er succès face à Anvers, le Barça dispute un véritable test face à une équipe de Porto qui vient cependant de perdre face à Benfica.

► Le pari « Victoire FC Barcelone » est coté à 1,83 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 183€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Lewandowski buteur » est coté à 1,90 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 190€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

Le pari « Joao Felix buteur » est coté à 3,35 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 335€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Porto – FC Barcelone :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Porto FC Barcelone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le Barça fait danser l'Antwerp, Porto allume le Chakhtar