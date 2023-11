Dimitri Payet libère Vasco da Gama d’un superbe coup-franc

Réunion avec le succès.

Toujours mal en point à quatre journées de la fin du championnat brésilien, Vasco da Gama s’est donné un peu d’air au classement ce dimanche. Alors que les Cariocas recevaient l’America MG, la lanterne rouge de Serie A brésilienne a failli mettre fin à la bonne petite série de Vasco, qui restait sur deux victoires d’affilée. De fait, après avoir égalisé à la 13e minute, America laissait jouer et tous les voyants étaient au vert pour un piteux match nul.

Mais ça, c’était sans compter sur l’entrée en jeu de Dimitri Payet après la mi-temps. Comme ses coéquipiers, le Réunionnais a connu un second acte poussif, mais dans le temps additionnel, il s’est distingué d’un superbe coup-franc à 20 mètres de la cage adverse qui a permis à ses coéquipiers de l’emporter et de rester sur leur bonne dynamique. Désormais 15e, Vasco da Gama émarge à 3 points du premier relégable, Cruzeiro, mais aussi à six longueurs du Sao Paulo FC, 10e. Comme d’hab’, tout va très vite dans le football.

Avec ce golazo, Payet signe son deuxième but sous les couleurs qu’il a rejoint en août dernier, mais toujours pas dans la peau d’un titulaire indiscutable puisqu’il a démarré la rencontre sur le banc pour la quatrième fois de suite.

Cela dit, arracher le maintien dans la peau d’un sauveur, ça a du chien aussi.

Dimitri Payet débloque son compteur de buts au Brésil