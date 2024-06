Paquetá et le colis piégé plein de cartons, une fable du XXIe siècle.

Actuellement aux États-Unis avec la Seleção qui se prépare activement pour la prochaine Copa América (20 juin-14 juillet) et l’a maintenu dans le groupe, Lucas Paquetá est sorti du silence dans l’affaire des cartons jaunes encaissés volontairement en Premier League entre 2022 et 2023, lui qui est accusé de triche pour renflouer les comptes en banque de ses amis, via les paris sportifs.

« Ce sera la première et la seule fois où je parlerai. Mes avocats m’ont conseillé de ne pas commenter l’affaire. Ce que je peux dire, c’est que je continue à faire de mon mieux, en coopérant. Mes avocats me défendent pour que tout soit clarifié à la fin. Ça m’a rendu triste que la Fédération anglaise confirme les accusations mais cela ne change rien au fait que nous ferons tout pour changer la décision », s’est contenté de livrer l’ancien Lyonnais de 26 ans en conférence de presse, lui qui dispose encore de deux jours pour préparer sa défense.

Il n’y a que dans le sud de la France qu’ils n’ont pas de problèmes avec les petits jaunes.

