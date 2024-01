Nantes renverse Pau, Feignies-Aulnoye crée l’exploit

Pallois sort les Palois.

Bousculé à Pau, le FC Nantes a obtenu son ticket pour les seizièmes de finale de la Coupe de France grâce à une grosse deuxième période (1-4). Après avoir trop croisé sa frappe (11e), Moussa Sylla a logiquement puni la défense nantaise d’un tir dévié (1-0, 15e). Mehdi Jeannin a empêché les Canaris d’égaliser en claquant la tentative de Pedro Chirivella (29e), mais Florent Mollet, sur son pied gauche, ne lui a laissé aucune chance au retour de la pause (48e). Le supersub Tino Kadewere a fait la différence dans le money time (80e, 83e), Kader Bamba ajoutant même un quatrième but pour donner plus d’ampleur à ce succès (88e).

Feignies Aulnoye FC (N2) a créé la première sensation du week-end en éjectant QRM (1-0). Le héros nordiste se nomme Thomas De Parmentier, dont le centre-tir a pris le gardien par surprise (13e). Samuel Atrous a préservé ce précieux but d’avance en repoussant le penalty de Kalifa Coulibaly (33e). Valenciennes, lanterne rouge de Ligue 2, a en revanche fait respecter la hiérarchie contre Sarreguemines, pensionnaire de R1 (0-2). Le duel de clubs de N2 a tourné en faveur du Racing Club de France, vainqueur à Chambly (1-2). Incapables de se mettre à l’abri, malgré une large domination, les Franciliens auraient pu regretter l’échec de Lilian Ricol sur penalty (89e). L’attaquant s’est néanmoins rattrapé en inscrivant le but de la victoire une minute plus tard (90e).

Enfin, Rodez s’est amusé sur la pelouse de Challans (0-4). Auteur d’un triplé au tour précédent, Killian Corredor a refait le coup face au club de N3. Le Ruthénois a ouvert le score en deux temps, après que le gardien ait repoussé sa tête (3e). Il a enchaîné du pied droit, après être parti à la limite du hors-jeu (13e), et a refermé son festival à l’heure de jeu (63e). Andreas Hountondji a aussi participé à la fête en poussant le ballon au fond à la suite d’un coup franc (55e).

Les colosses de Rodez.

Entente Feignies-Aulnoye 1-0 QRM

But : De Parmentier (13e)

Sarreguemines 0-2 Valenciennes

Buts : Diagouraga (21e), Foe Ondoa (87e)

Pau 1-4 Nantes

Buts : Sylla (15e) pour Pau // Mollet (48e), Kadewere (80e, 83e), Bamba (88e) pour Nantes

Challans 0-4 Rodez

Buts : Corredor (3e, 13e, 63e) Hountondji (55e)

Chambly 1-2 Racing Club de France

Buts : Sacko (67e) pour Chambly // Emmanuel (62e), Ricol (90e) pour le Racing

Pallois, Palois ou les deux ?