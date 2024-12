En kiosque le 19 décembre

So Foot consacre un hors-série aux numéros 9

SF le Mardi 17 Décembre à 06:23 Article modifié le Mardi 17 Décembre à 11:12

Pour les fêtes, SO FOOT sort un numéro hors-série dédié aux numéros 9, avec Ronaldo en couverture, qui regroupe les meilleurs articles de SO FOOT sur le sujet et des exclusivités. Voici le sommaire.