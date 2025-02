Aurélien Tchouaméni n’est pas trop fan de son nouveau poste

La dépanneuse Tchouaméni.

Aurélien Tchouaméni en défense centrale, c’est une habitude qui commence à durer. Et ce n’est pas faute d’avoir été prévenu par son pote Eduardo Camavinga. Mais son entraîneur Carlo Ancelotti le répète, c’est seulement pour dépanner. Le Real Madrid fait face à une grosse crise en défense et, fidèle à sa politique, il n’a pas recruté pendant le mercato hivernal.

Souvent ciblé par les critiques dans les médias espagnols, le milieu de terrain français continue de jouer les pompiers de service sans se plaindre.

L’équipe avant le reste

Cependant, lorsque Canal+ lui demande s’il se plaît dans cette position inhabituelle après son match contre City, voilà ce que le vice-champion du monde répond : « Non, pas du tout. Le plus important, c’est d’aider l’équipe. Je sais qu’en ce moment, il y a pas mal de blessés. Voilà, je préfère jouer au milieu, mais quand le coach me dit que je dois jouer derrière, je n’ai absolument rien à dire. J’essaie de donner le maximum, même si ça ne plaît pas à certains. »

"- Il commence à vous plaire ce poste de défenseur central ? - Non, pas du tout" 😅 Aurélien Tchouaméni a de nouveau évolué en défense centrale ce soir face à Manchester City, mais il n'oublie pas quel est son vrai poste 🤣#MCIRMA | #UCL pic.twitter.com/6vhnG1v7Pq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 11, 2025

Désolé, au milieu de terrain, il y a déjà son compatriote Eduardo.

Dembélé et Mbappé dédicacent leurs buts à un humoriste