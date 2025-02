Luis Enrique : « City a été le début de quelque chose »

Le boss est content.

Luis Enrique avait une nouvelle fois de quoi se réjouir après la nouvelle prestation aboutie de ses joueurs, ce mardi soir à Brest en barrages allers de Ligue des champions. « Les chiffres sont là et parlent d’eux-mêmes. Il y a une certaine régularité qui fait que l’équipe est meilleure. Mais je le disais dès le début de la saison, s’est exclamé le technicien espagnol en conférence de presse, tout heureux d’avoir vu son équipe se libérer depuis le succès fondateur contre Manchester City. [Ce match] a été le début de quelque chose, notamment pour notre niveau de confiance, qui est très haut en ce moment. »

« Demandez à Dembélé ce qu’il a mangé à Noël ! »

Au rayon des satisfactions, l’ancien patron du Barça a salué la nouvelle performance d’Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé pour continuer d’affoler les compteurs depuis le début de l’année civile. « Demandez-lui ce qu’il a mangé à Noël ! Je jouais à la Play quand j’étais petit et c’était le genre de joueur qu’on aimait prendre, s’est-il amusé. Il était déjà bon la saison dernière et il est encore meilleur. Il a pris confiance, et c’est parfait pour nous. Il a un comportement irréprochable. » L’occasion également pour le technicien d’en placer une pour Vitinha, buteur sur penalty et véritable métronome de son équipe : « Il est unique. Dans la possession, il est vital pour nous dans son rôle de pivot, il gère parfaitement le ballon, il ne le perd pas, et apporte énormément à l’équipe. Il est fort physiquement, mentalement, et il assure un rôle compliqué dans le milieu du PSG. Il incarne le milieu de terrain parfait. »

Lui aussi a passé de bonnes fêtes, visiblement.

Ousmane Dembélé, l’amuseur est devenu un tueur