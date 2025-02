Pierluigi Collina veut réformer les penaltys

Le Muppet chauve.

L’ancien meilleur arbitre du monde Pierluigi Collina a annoncé dans les colonnes de la Repubblica avoir proposé une réforme des penaltys à l’IFAB, l’instance gardienne des règles du jeu. Le sifflet italien veut établir une meilleure équité entre le gardien et le tireur lors d’un penalty. « Je crois qu’il y a un écart excessif entre les opportunités dont dispose l’attaquant et celles du gardien », constate-t-il, avant d’ajouter : « En moyenne, 75 % des penaltys sont déjà marqués, et souvent, le penalty constitue une occasion plus grande que celle supprimée par la faute. »

Un penalty comme un tir au but

La tête d’affiche de Pro Evolution Soccer 3 souhaiterait donc qu’un penalty au cours d’un match se déroule de la même manière que lors d’une séance de tirs au but. En d’autres termes, le tireur ni aucun autre joueur ne pourrait jouer le ballon après un arrêt du gardien ou après avoir touché un montant. « Soit tu marques, soit tu reprends le jeu avec un six mètres, point final. » Après, les idées, ce n’est pas ce qui manque à l’IFAB. Reste à voir lesquelles seront bonnes.

C'est là que tu vois que Pierluigi Collina avait atteint un niveau de notoriété exceptionnel ! Il a fait, seul, la pochette d'un jeu vidéo : PES 3 qui plus est l'un des meilleurs de l'Histoire ! pic.twitter.com/SLpjQkHzNS — Les Libéros (@LesLiberos) October 10, 2021

Histoire que la « loterie » chère à Deschamps ne soit pas réservée aux matchs à élimination directe.

