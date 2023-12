Le Barça domine l'Atlético grâce à João Félix

FC Barcelone 1-0 Atlético de Madrid

But: J.Félix (28e).

Préparer un choc de la Liga contre l’Atlético de Madrid, c’est une chose. Bien le négocier en est une autre. Cette semaine, João Félix avait mis les petits plats dans les grands pour expliquer que le Barça correspondait bien mieux à son style de jeu et que n’importe quel joueur préférerait jouer au Barça plutôt qu’à l’Atlético. Sympa pour les Colchoneros… Persona non grata dans la capitale espagnole, Félix a assumé son rôle en inscrivant le seul but de la rencontre. Comme quoi, le trashtalking a encore de beaux jours devant lui.

La griffe de Félix

Le Barça et l’Atlético de Madrid ont beau avoir des philosophies différentes, la confrontation des idées n’a pas débouché sur un débat stérile. Dès les premières foulées, les Catalans ont frissonné sur une combinaison collective où Raphinha s’est retrouvé au cœur de la défense colchonera pour passer un petit pont à Mario Hermoso, mais la frappe de son pied faible n’a pas trouvé le cadre (1re). Très disponible au cours de la première demi-heure, le gaucher brésilien a trouvé la tête de Lewandowski, mais le Polonais a perdu son sens de l’orientation au moment de tenter sa chance (6e).

Après deux tentatives infructueuses, le collectif blaugrana s’est décidé à passer la vitesse supérieure. Une nouvelle fois, Raphinha s’est mué en perceur de défense pour servir João Félix dans la surface. Face à Jan Oblak, l’attaquant prêté par l’Atlético n’a pas bégayé au moment de piquer son ballon pour ouvrir le score sur le premier tir cadré de la rencontre (28e, 1-0). Contraints de sortir de leur zone de confort, les Madrilènes n’ont pas pu solliciter Iñaki Peña de la même manière, la faute à une intervention salvatrice de Frenkie De Jong devant Antoine Griezmann (36e). Discret en première période, le Français a assisté à un arrêt d’Oblak devant le félin Félix (44e).

Peña capital

À la pause, Diego Simeone s’est décidé à revoir sa copie avec trois changements, notamment pour permettre à César Azpilicueta d’offrir à Félix un marquage individuel sponsorisé Pattex. Moins portés sur les contacts physiques, les Barcelonais ont opté pour coller le ballon à leurs pieds, et Raphinha a poursuivi sa belle prestation d’une frappe croisée sur le poteau (58e). Une alerte que l’Atlético a visiblement pris au sérieux puisque Griezmann (59e) et Alvaro Morata (61e) ont tenté leur chance, mais Peña est resté impassable. Au milieu d’une guerre de tranchées, le coup franc de Memphis Depay est dévié sur la barre par Peña (80e), puis le portier des Culés sort un arrêt bionique devant Angel Correa (93e). En fin de compte, le Barça l’emporte et revient à quatre points du duo de tête. On ne sait pas comment Félix sera reçu pour le retour à Madrid, mais une chose est sûre: il est officiellement prince de Catalogne.

FC Barcelone (4-3-3): Peña – Cancelo, I.Martinez, Koundé, Araujo – Gündoğan, F. De Jong, Pedri (F.Lopez, 89e) – Raphinha (Yamal, 77e), J.Félix (F.Torres, 77e), Lewandowski. Entraîneur: Xavi Hernandez.

Atlético de Madrid (5-3-2): Oblak – R.Riquelme (Correa, 46e), Hermoso, Witsel, Giménez (Lino, 46e), Molina (Azpilicueta, 46e) – Koke (S.Ñíguez, 65e), De Paul, M.Llorente – Griezmann, Morata (Depay, 65e). Entraîneur: Diego Simeone.