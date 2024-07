SFL Betsson Cup : nos conseils du 10 juillet

Une victoire en prolongation en huitièmes, une victoire aux tirs au but en quarts, un jeu dégueulasse, le favori au Ballon d’or dans l’équipe : cette sélection anglaise ressemble fortement au Portugal de 2016. Et si Jude Bellingham n’avait pas eu la mauvaise idée de marquer contre la Serbie en poules, l’Angleterre aurait, elle aussi, fini sa phase de groupes avec 3 matchs nuls. Quoi qu’il en soit, les Three Lions vont pouvoir respirer : la demi-finale est la seule rencontre que le Portugal de CR7 a gagnée dans le temps réglementaire il y a 8 ans. Une victoire 2-0 face au… PAYS de Galles. Et là, l’adversaire de l’Angleterre est les PAYS-Bas. Coïncidence ? Nous ne pensons pas. Et puis Memphis Depay a beau se prendre pour Allen Iverson avec son bandeau dans les cheveux, il n’y a qu’un joueur qui sait mettre un dunk. Il s’appelle Lewis et il joue pour l’Angleterre.

