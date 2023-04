Nicolò Zaniolo règle ses comptes avec la Roma et ses anciens coéquipiers

Remonté comme une pendule.

Ce dimanche dans la Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo (23 ans) s’est enfin épanché sur son départ chaotique de l’AS Roma vers Galatasaray, début février. S’estimant trahi, l’ancien enfant terrible de la Louve considère que le club giallorosso n’a pas respecté ses engagements : « Je pourrais parler des heures à propos des promesses non tenues. Ils m’ont dit que j’étais une star, mais j’ai toujours été considéré comme une plus-value. Pendant deux ans, on m’a dit que le nouveau contrat était prêt. En janvier de l’année dernière, j’aurais signé pour un peu plus que ce que je gagnais. J’allais bien et je savais qu’il y avait des problèmes avec le fair-play financier. Mais après tant de discussions, j’en ai eu marre. »

Dans le lot, ses ex-collègues de vestiaire en ont également pris pour leur grade, en filigrane : « J’ai été déçu par presque tout le monde. Je ne vais pas citer des noms, mais ils ont dit que nous étions comme des frères. Pourtant, ils ne sont même pas venus me dire au revoir. Mais si je reviens en sélection, il n’y aura pas de problèmes. »

Un joueur capricieux mais talentueux qui s’embrouille avec José Mourinho, le contraire aurait été anormal.

Mercato : Nicolò Zaniolo met le cap sur la Turquie