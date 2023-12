Manchester United, la peur des défaites de fin d’année

Le mois de décembre, si propice à l’enchantement, n’a rien de magique du côté de Manchester United. Les Red Devils s’étaient pourtant remis la tête à l’endroit en Premier League en novembre : trois matchs, trois victoires, trois clean sheets. Harry Maguire et Erik ten Hag ont même été élus respectivement joueur et manager du mois. Un répit de courte durée. Les deux dernières semaines ont remis les hommes d’Erik ten Hag à leur place, c’est-à-dire au beau milieu des sables mouvants. Difficile d’en sortir, à moins de faire preuve d’unité. C’est bien là le problème : inconstant à se taper la tête contre les murs, le Manchester United version 2023-2024 ne montre que rarement le visage d’une véritable équipe. Il risque de le payer au prix fort cette semaine.

48% de défaites

Convaincant contre Chelsea mercredi, United a montré sa face sombre samedi. Débordés, bouffés dans l’envie et l’intensité par les Cherries, les Mancuniens ont coulé (0-3). Leurs errements défensifs auraient même pu leur coûter un quatrième but, refusé pour une mimine de Dango Ouattara dans le temps additionnel. « Quand vous jouez des équipes comme Bournemouth qui sont vraiment agressives, qui vous pressent, et que vous pensez que ça va être facile, vous obtenez ce genre de résultats. On était à côté de la plaque à tous les niveaux », estimait Bruno Fernandes, bien meilleur face aux micros que sur la pelouse. Les chiffres sont sans équivoque : Manchester United a perdu onze de ses 23 matchs cette saison. Ce n’est guère mieux à Old Trafford : six défaites en treize matchs… dont trois 0-3, infligés par Newcastle (en League Cup), Manchester City et donc Bournemouth. Presque sans grande surprise, cette équipe prend plus de buts qu’elle n’en plante : 33 marqués, 38 encaissés. Pas vraiment de quoi inciter à l’optimisme même si, bizarrement, les Red Devils ne sont qu’à six points du top 4 en Premier League.

Dominant in the air 🤩 pic.twitter.com/vP3OjFBaW8 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 10, 2023

« You’ll be sacked in the morning ! »

En dépit d’un niveau de performance décevant, parfois affligeant, il n’y a pas encore le feu en championnat au niveau comptable. En revanche, les Red Devils sont sans filet en Ligue des champions. Ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes : ils ont mené 1-0 puis 2-1 contre Galatasaray à Old Trafford, avant de s’incliner (2-3). Scénario similaire à Copenhague, où ils avaient l’avantage, mais se sont écroulés dans le money time (4-3). Rebelote à Istanbul, où ils ont gâché une avance de deux buts avec une fébrilité effarante, notamment sur coups de pied arrêtés (3-3). Résultat ? Manchester est bon dernier de son groupe et n’a même pas son destin entre les mains. Unique espoir d’accéder aux huitièmes de finale : battre le Bayern en espérant que Copenhague et Galatasaray fassent match nul. Autant dire que la perspective d’un printemps européen, même en Ligue Europa, est loin d’une évidence.

Seul Scott McTominay performe à peu près où on l’attend, et encore : meilleur buteur surprise de sa formation avec six réalisations, l’Écossais est sorti de son registre pour éviter un certain nombre de déconvenues supplémentaires. André Onana, lui, accumule les bourdes. Les tauliers supposés, Marcus Rashford (seulement deux buts cette saison) et Casemiro en tête, ont perdu de leur superbe. Rasmus Højlund n’a toujours pas scoré en Premier League, et Jadon Sancho reste au placard. Un gloubi-boulga footballistique dans lequel Ten Hag assumait sa part de responsabilité samedi. Les supporters des Cherries l’ont allègrement chambré en chantant « You’ll be sacked in the morning ! » en fin de match. Le Néerlandais tient bon, pour l’instant, mais la pression s’intensifie. Sur les nerfs, le club a récemment refusé à plusieurs journalistes d’accéder à une conférence de presse, en réponse à des articles faisant état d’une cassure entre le coach et une partie de son groupe. La lumière des projecteurs s’annonce encore brûlante ce mardi à Old Trafford, et les prochaines échéances en Premier League n’offriront aucun répit : les Mancuniens se rendront à Anfield pour défier le leader dimanche, iront chez West Ham le 23 décembre, et recevront l’équipe du moment, Aston Villa, pour le Boxing Day. Un menu particulièrement copieux. Attention à l’indigestion, qui pourrait rimer avec éviction.

Après la claque reçue à Francfort, Tuchel attend « une réaction » de ses joueurs