Manchester United : plusieurs médias interdits de conférence de presse par le club

Le monde du football est donc devenu une immense dictature.

Ce mardi, quatre médias britanniques ont été interdits de se rendre à la conférence de presse d’Erik ten Hag à la veille du match entre Manchester United et Chelsea. En guise d’explication, un porte-parole des Red Devils a évoqué la publication d’articles à charge contre le club par les médias en question – The Mirror, ESPN, Sky Sports et The Manchester Evening News. Dans des propos rapportés par les quatre médias, il explique que le club « a pris des mesures contre plusieurs médias, pas pour avoir publié des articles qui ne nous plaisent pas, mais pour l’avoir fait sans nous contacter afin de nous donner l’opportunité de commenter, contredire ou contextualiser ». Au nom du contradictoire, les journalistes de ces médias ne peuvent venir en conférence de presse cet après-midi, et ignorent si cette décision sera prolongée pour les prochaines.

Les médias en question n’y sont pas allés de main morte ces derniers jours après la défaite des Mancuniens à Newcastle samedi (1-0). Le Mirror révélait lundi qu’une partie des joueurs avait lâché Ten Hag et ne le soutenait plus. Une histoire sur laquelle Sky Sports a renchéri ce mardi, révélant que la moitié du vestiaire n’était plus derrière le technicien néerlandais, à cause de sa manière de travailler ou encore de sa gestion du cas de Jadon Sancho. Selon le Manchester Evening News, le vestiaire se questionnerait même sur la pertinence des recrues choisies par ETH l’été dernier. Plus sur la sellette que jamais, le coach de Manchester United semble bénéficier au moins d’une certaine protection en apparence de son club.

Si les méthodes d’ETH avec ses joueurs sont les mêmes qu’avec les journalistes, difficile de créer un climat paisible.