Manchester United réalise le triplé

Qui a dit que Manchester était blue ?

An Old Trafford hat-trick of winners for November 🍿 pic.twitter.com/wVSawnqV62 — Premier League (@premierleague) December 8, 2023

Après le triplé PL-Cup-C1 de Manchester City la saison passée, c’est l’autre club mancunien qui a réussi son propre triplé. Les trophées sont plus minimalistes qu’une coupe aux grandes oreilles, mais les chiffres sont là : Manchester United a raflé toutes les récompenses individuelles du mois de novembre en Premier League. Harry Maguire s’empare du trophée de meilleur joueur, Erik ten Hag rafle celui de meilleur entraîneur et Alejandro Garnacho soulève le tant convoité trophée du plus beau but du mois de novembre, avec son banger inscrit contre Everton.

A goal to watch over, and over, and over again. 🍿 And then again! @budfootball | @ManUtd pic.twitter.com/TkChwutfI5 — Premier League (@premierleague) December 8, 2023

À deux doigts du quadruplé (André Onana n’ayant pas réussi à s’élever au niveau de ses collègues), Manchester United a signé un sans faute en PL sur le mois de novembre (3 victoires et 3 clean sheets contre Fulham, Everton et Luton). MU est néanmoins sixième en championnat, en plus d’une dernière place de sa poule de Ligue des champions.

Par contre, Ten Hag n’obtiendra pas de récompense en termes de liberté de la presse.