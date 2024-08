Le PSG envoie un milieu de terrain en prêt en Turquie

Voilà un prêt qui ne coûte pas Cher.

Très peu utilisé la saison dernière par le Paris Saint-Germain, Cher Ndour doit une nouvelle fois faire ses valises pour gagner en expérience en dehors de la capitale. Le milieu de terrain italien, qui revient d’un prêt de cinq mois à Braga, signe cette fois-ci pour un an à Beşiktaş, en Turquie. Le PSG a précisé qu’il s’agissait d’un prêt sans option d’achat.

👉 Cher Ndour prêté au Beşiktaş JK ➡️ Le milieu de terrain Cher Ndour rejoint le club turc du Beşiktaş JK dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 13, 2024

L’été dernier, Paris avait recruté le champion d’Europe U19 2023, libre de tout contrat après un passage de trois ans à Benfica, où il a pratiquement toujours joué avec l’équipe réserve. Le joueur de 20 ans n’a disputé que quatre rencontres avec Luis Enrique en première partie de saison l’an passé, et n’a pas non plus su s’imposer en tant que titulaire lors de son prêt à Braga.

On souhaite plus de réussite à João Neves dans la capitale.

