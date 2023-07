Cher Ndour arrive officiellement au PSG

On n’arrête plus le Paris Saint-Germain.

Depuis que Luis Enrique a posé ses valises dans la capitale, six joueurs l’ont déjà suivi : Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang In Lee, Lucas Hernandez et désormais Cher Ndour. Ce mercredi, le club parisien a officialisé l’arrivée de l’Italien de 18 ans pour les cinq prochaines saisons. « Je suis très ému. C’est un mélange d’émotions mais surtout du bonheur parce que le Paris Saint-Germain est l’un des meilleurs clubs du monde avec énormément de champions et pour moi, c’est un honneur de faire partie de cette nouvelle famille », a communiqué le joueur via les canaux du PSG.

🆕✍️ Le Paris Saint-Germain a le plaisir d’annoncer la signature de Cher Ndour. Le milieu de terrain de 18 ans a paraphé un contrat de cinq ans avec le Club. Il portera le numéro 27.#WelcomeNdour — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 12, 2023

Celui que l’on présente comme le « nouveau Pogba » impressionne par ses qualités physiques et techniques. Son mètre 90 n’empêche pas le milieu de terrain de se projeter vers le but adverse. Seul bémol et pas des moindres, il n’a disputé qu’une minute en professionnel avec l’équipe B de Benfica, en deuxième division portugaise. Si Luis Enrique a déjà affirmé vouloir donner du temps de jeu aux jeunes joueurs de son effectif, son arrivée ne va peut-être pas ravir les Titis qui attendent leur place derrière.

Nouveau casse-tête à venir ?

Abdou Diallo ouvert à un départ du PSG