Youssouf Fofana sur le point de rejoindre l’AC Milan

Ciao la Ligue 1 !

Ce n’est plus qu’une question d’heures avant que Youssouf Fofana quitte officiellement l’AS Monaco. Selon RMC Sport, l’ASM et le joueur seraient parvenus à un accord total avec l’AC Milan après de longues semaines de négociations. Le milieu de terrain devrait ainsi rejoindre les Rossoneri pour 23 millions d’euros, avec 2 millions d’euros de bonus supplémentaires. Il est attendu en Lombardie ce vendredi à 18 heures, et devrait signer un contrat de quatre saisons chez les vice-champions d’Italie.

Arrivé sur le Rocher en 2020 en provenance de Strasbourg contre 15 millions d’euros, Fofana a disputé 175 matchs avec les Monégasques. Son contrat avec le club courait jusqu’en juin 2025. D’après RMC Sport, plusieurs autres écuries européennes étaient intéressées, dont notamment Manchester United. Avec l’AC Milan, Fofana a l’occasion de disputer la saison prochaine la Ligue des champions pour la première fois de sa carrière, lui qui a échoué à deux reprises lors des tours préliminaires avec Monaco.

Il demandera conseil à Theo Hernández pour devenir titulaire en équipe nationale.

Le geste culotté d'Alexis Saelemaekers pour son retour à San Siro