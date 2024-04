Cinq bonnes raisons de penser qu’Arsenal va enfin taper le Bayern

→ Mikel Arteta a le mode d’emploi

La dernière fois qu’Arsenal a vaincu le Bayern, c’était le 20 octobre 2015, à l’Emirates Stadium (2-0). Et vous savez quoi ? Mikel Arteta était déjà sur le banc des Gunners – en tant que joueur, certes. Arsène Wenger lui avait préféré Francis Coquelin, Santi Cazorla ou encore Aaron Ramsey, et l’Espagnol était resté sur la touche. Comme ce sera le cas ce mardi. À l’époque, deux semaines après ce succès, Arteta n’avait pas figuré sur la feuille de match quand son équipe s’est mangé un violent 5-1 à Munich. Coïncidence ? Certainement pas. Le boss des Gunners a le mode d’emploi. Y a plus qu’à !

→ Harry Kane et sa guigne

Il ne fait pas bon être du côté d’Harry Kane quand Arsenal se présente en face. L’ancien capitaine de Tottenham a perdu quatre de ses cinq derniers matchs face aux Gunners. À l’Emirates, c’est encore pire : huit titularisations, trois nuls, cinq défaites. Il peut marquer tous les buts qu’il veut, on sait très bien que ça ne suffira pas. Il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter.

→ Le Bayern sans défense

La célèbre fiabilité allemande a pris un sacré coup. Ces dernières semaines, la défense bavaroise ressemble plus à un vieux grillage plein de trous qu’à un mur infranchissable, en témoigne encore le naufrage de samedi face au modeste promu Heidenheim. L’équipe de Thomas Tuchel n’a gratté que trois clean-sheets toutes compétitions confondues depuis le début de l’année. Sur les dix dernières journées de championnat, 19 ballons ont fini dans les filets de Manuel Neuer ou Sven Ulreich. Avec 36 buts pris en 28 matchs, le champion sortant risque de franchir la ligne d’arrivée avec a minima 40 buts encaissés en Bundesliga, ce qui, depuis quinze ans, n’est arrivé que deux fois (en 2010-2011 et en 2020-2021). Rarement le Bayern a paru aussi friable…

→ Arsenal au presque parfait

Bilan des Gunners depuis trois mois : onze victoires, un nul et une défaite (finalement anecdotique, contre Porto). 39 buts marqués, seulement cinq encaissés et huit clean-sheets. Repassé en tête de la Premier League ce week-end, Arsenal transpire la confiance et la sérénité. L’exact opposé de son adversaire ce mardi. Même City, tenu en échec à l’Etihad fin mars (0-0), et Liverpool, battu 3-1 en février, n’ont pas trouvé la clef. Comment ne pas y croire ? Le vent est favorable et le couvert dressé, il n’y a plus qu’à s’empiffrer.

→ L’absence de l’invincible Bouna Sarr

Qui peut s’asseoir à la table de Bouna Sarr en Ligue des champions ? L’ancien Marseillais n’a JAMAIS connu la défaite dans la reine des compétitions européennes. Quand Sarr foule une pelouse un soir de Ligue des champions, c’est dix victoires et un nul. Les haters diront qu’il sortait du banc la plupart du temps. Ils auront raison (neuf fois remplaçant sur ses onze apparitions), mais les chiffrent ne mentent pas. Malheureusement, le latéral sénégalais est toujours bloqué à l’infirmerie et manquera donc à l’appel ce mardi. Foutu ligament croisé…

Pronostic Arsenal Bayern : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Ligue des champions (+100€ remboursés en CASH)