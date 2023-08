Al-Hilal a une nouvelle target au PSG

À la fin, il n’y aura plus de place dans les effectifs en Arabie saoudite.

Barré par la concurrence (Gianluigi Donnarumma et maintenant le jeune Arnau Tenas) et pas vraiment dans les plans de Luis Enrique au PSG, Keylor Navas – prêté cette année à Nottingham Forest entre janvier et juin – pourrait définitivement mettre les voiles. La légende costaricienne, sous contrat dans la capitale jusqu’à l’été prochain, plairait beaucoup à Al-Hilal et son coach Jorge Jesus, rapporte Le Parisien.

À peine le transfert de Neymar finalisé, le club saoudien (très actif dans ce mercato avec les arrivées de Rúben Neves, Malcom, Kalidou Koulibaly ou encore Sergej Milinković-Savić) pourrait faire une offensive pour le portier. « La piste menant au club saoudien est en tout cas considérée comme sérieuse », écrit le quotidien.

À 36 ans, Navas a bien mérité d’aller chercher son chèque.