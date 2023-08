Un accord a été trouvé entre le PSG et Al-Hilal pour Neymar

Clap de fin ?

Neymar à Al-Hilal, ce serait en très bonne voie. Selon L’Équipe, le Paris-SG et Al-Hilal se seraient mis d’accord sur le transfert de l’international brésilien. Le joueur aurait d’ores et déjà donné un accord de principe au club de Riyad pour un contrat de deux ans avec une année en option, toujours selon les informations du quotidien sportif français. Le montant de la transaction est estimé entre 80 et 100 millions d’euros.

Neymar a déjà accepté un contrat de deux ans, avec une année en option ! Il devrait donc évoluer dans le championnat saoudien la saison prochaine.https://t.co/rWGm1bQlss pic.twitter.com/nnvzMURPQf — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 14, 2023

Devenu indésirable au PSG, tout comme Marco Verratti vraisemblablement, le Brésilien devrait donc évoluer dans le championnat saoudien dans quelques jours. En cas de signature chez le troisième de la dernière Saudi Pro League, Neymar rejoindra un effectif renforcé durant ce mercato estival par Kalidou Koulibaly, Sergej Milinković-Savić, Rúben Neves ou encore Malcom.

Au revoir.

