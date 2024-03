La gardienne du HAC Laëtitia Philippe attend un heureux évènement

« Ma maman à moi, est une gardienne. »

Absente des buts havrais depuis fin janvier, la gardienne internationale Laëtitia Philippe est revenue en fanfare annoncer pour une grande nouvelle : elle va devenir maman. Gros chamboulement pour la joueuse du HAC, qui a fait la surprise à ses coéquipières : « On a réuni le groupe dans la salle, ça faisait dix jours qu’elles ne m’avaient pas vue. On avait fait passer ça sur une maladie pour que je puisse rester un petit peu à l’écart. Quand elles m’ont vu, je l’ai annoncé en disant que j’avais reçu une offre que je ne pouvais pas refuser et que j’allais devenir maman. »

𝐋𝐞 𝐇𝐀𝐂 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐝 𝐮𝐧 𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞𝐮𝐱 𝐞́𝐯𝐞̀𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭… 👶 Absente des terrains depuis plusieurs mois, Laëtitia Philippe a une annonce à vous faire… ✨ — HAC Féminines ⚽️ (@hacfem) March 22, 2024

Avoir un enfant n’est pas toujours chose aisée dans un monde du foot où certains clubs arrêtent de rémunérer leurs joueuses en pleine grossesse. Mais ce n’est pas le cas chez les Hacwomen. La manageuse de la section féminine du club Laure Lepailleur a même salué la transparence de sa gardienne, enceinte depuis quatre mois : « Elle nous a accordé une totale confiance, elle nous a exprimé sa volonté de grossesse il y a déjà un bon moment. »

Une grossesse au début mercato hivernal : timing parfait pour trouver une remplaçante.

D1 Arkéma : Le PSG s'impose, Saint-Etienne renverse Reims