Les Lyonnaises écrasent Montpellier avec trois CSC

De Hérault à zéro.

Montpellier a marqué trois fois contre l’Olympique lyonnais ce soir, mais malheureusement dans le mauvais but, et les championnes de France l’ont emporté sans sourciller (5-0). Le centre de Sara Däbritz a été malencontreusement dévié par Maelys Mpomé sur l’ouverture du score (14e). En revanche, impossible d’accuser la malchance pour le deuxième CSC du soir. Sur un corner botté par Selma Bacha, Maëlle Lakrar a savonné la planche héraultaise en envoyant le ballon vers sa propre cage de la tête. Celeste Boureille a alors tenté de sauver le coup, mais sa bonne volonté n’a pas payé puisqu’elle l’a mis au fond (60e). Le MHSC a bu le calice jusqu’à la lie puisqu’en intervenant sur un centre de Melchie Dumornay, la gardienne Maria Petiteau a repoussé le ballon directement sur le tibia de Lakrar, qui n’a pu éviter un nouveau CSC (76e). Seules deux Lyonnaises ont donc marqué : Kadi Diani, en renard des surfaces (17e), et Wendie Renard, de la tête, à la réception d’un corner de Bacha (90e+5).

Belle moisson avant la Ligue des champions.

