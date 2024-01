Pronostic Almeria Alaves : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Almeria – Alaves sans vainqueur ?

Dernier de Liga, Almeria réalise ces dernières semaines des prestations intéressantes. En effet, l’Union a perdu de peu contre le Barça, l’Atlético et le Real Madrid et a même tenu tête à Girona, leader de la Liga. Le week-end dernier, Almeria n’a pas été verni à Santiago-Bernabèu, où il a mené de 2 buts avant de s’incliner. Lors de cette rencontre, l’Union n’a pas été aidée par l’arbitrage. Malgré tous ces progrès, Almeria n’a toujours pas gagné le moindre match et se trouve en dernière position avec déjà 10 unités de retard sur le FC Séville, premier non relégable. Avec Suarez, Baptistão ou Arribas, l’Union possède des joueurs offensifs de qualité.

En face, Alaves est mieux classé avec la 12e place de la Liga. Le club basque possède 8 points de plus que Cadix, premier relégable. Le Depor est en forme, puisqu’il a décroché deux succès précieux face à deux mal classés, le FC Séville et Cadix (1-0). Face aux Andalous, la délivrance est survenue sur un penalty de Rioja. En pleine forme et efficace face à des formations luttant pour le maintien, Alaves ne compte pas laisser passer une nouvelle opportunité d’accroître son avance. La seule mauvaise nouvelle est venue de la défaite en Coupe du Roi face à l’Athletic Bilbao. Auteur de 3 derniers nuls à domicile sur le même score (0-0), Almeria pourrait accrocher un point ce vendredi face à une formation d’Alaves qui veut éviter la défaite avant tout.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Un joueur d'Almería estime avoir été « volé » face au Real Madrid