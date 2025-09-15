S’abonner au mag
  • France
  • Ligue 1

Quand Waldemar Kita demande à Longoria de démissionner de la LFP

TM
Quand Waldemar Kita demande à Longoria de démissionner de la LFP

Une nouvelle scène de ménage.

Selon les informations de L’Équipe, Waldemar Kita, le président du FC Nantes, a demandé ce lundi à Pablo Longoria, son collègue marseillais, de démissionner de son poste de vice-président de la LFP. Dans un échange tendu, Kita aurait déclaré notamment que son homologue n’était pas « digne » d’occuper sa fonction. Ce dernier fait référence aux propos du dirigeant phocéen, qui avait accusé l’arbitrage de corruption en février dernier.

Une ambiance tendue

Lors de cette assemblée, marquée par l’absence de Philippe Diallo, le président de la FFF, l’ambiance aurait été assez tendue. Cela serait en partie dû à une sortie médiatique du propriétaire marseillais Frank McCourt et du président du RC Lens Joseph Oughourlian visant indirectement Vincent Labrune, à la tête de la LFP. Ces événements rappellent la grande division entre les dirigeants de clubs qui soutiennent l’homme à la tête de l’institution et ceux qui aimeraient le voir tomber.

On en oublie presque la bonne nouvelle du jour.

Le sale dimanche des Lensois à Paris : « L’impression d’être traités comme des délinquants notoires »

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Logo de a compétition Ligue 1
Bradley BARCOLA of Paris Saint-Germain celebrate after scores and VITINHA of Paris Saint-Germain during the Ligue 1 McDonald's match between Paris and Lens at Parc des Princes on September 14, 2025 in Paris, France. (Photo by Ewen Gavet/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
Bradley BARCOLA of Paris Saint-Germain celebrate after scores and VITINHA of Paris Saint-Germain during the Ligue 1 McDonald's match between Paris and Lens at Parc des Princes on September 14, 2025 in Paris, France. (Photo by Ewen Gavet/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • En partenariat avec Betsson
Ce qu’il faut retenir de la 4e journée de Ligue 1

Ce qu’il faut retenir de la 4e journée de Ligue 1

Ce qu’il faut retenir de la 4e journée de Ligue 1
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine