Quand Waldemar Kita demande à Longoria de démissionner de la LFP

Une nouvelle scène de ménage.

Selon les informations de L’Équipe, Waldemar Kita, le président du FC Nantes, a demandé ce lundi à Pablo Longoria, son collègue marseillais, de démissionner de son poste de vice-président de la LFP. Dans un échange tendu, Kita aurait déclaré notamment que son homologue n’était pas « digne » d’occuper sa fonction. Ce dernier fait référence aux propos du dirigeant phocéen, qui avait accusé l’arbitrage de corruption en février dernier.

Une ambiance tendue

Lors de cette assemblée, marquée par l’absence de Philippe Diallo, le président de la FFF, l’ambiance aurait été assez tendue. Cela serait en partie dû à une sortie médiatique du propriétaire marseillais Frank McCourt et du président du RC Lens Joseph Oughourlian visant indirectement Vincent Labrune, à la tête de la LFP. Ces événements rappellent la grande division entre les dirigeants de clubs qui soutiennent l’homme à la tête de l’institution et ceux qui aimeraient le voir tomber.

On en oublie presque la bonne nouvelle du jour.

