La Roma et Anderlecht pourraient sauver l’indice UEFA français

Tous footix ce jeudi !

Cette fin de saison de coupe d’Europe sera rythmée par un duel à distance entre la France, cinquième à l’indice UEFA avec 1,864 points d’avance sur les Pays-Bas, sixièmes. En jeu, la qualification de quatre clubs pour la nouvelle formule de la Ligue des champions en 2024-2025 (trois directement et un en tour préliminaire) ainsi que deux places qualificatives pour la Ligue Europa et une pour la Ligue Europa Conference. Le pays qui terminera sixième à la fin de l’exercice en cours n’aura, par contre, que six qualifiés, dont trois en C1 (deux directement et un via les tours préliminaires). Pour conserver sa précieuse place, la France compte donc sur une qualification de Nice pour les demi-finales de C4 face au FC Bâle, ce jeudi (2-2 au match aller).

Par ailleurs, le football français devra également espérer les qualifications d’Anderlecht, vainqueur en quart de finale aller de cette même compétition contre l’AZ Alkmaar (2-0) et de la Roma, battue par Feyenoord à l’aller (0-1) en Ligue Europa. En cas d’élimination des deux clubs bataves, la France conservera, qu’importe le résultat de Nice, sa précieuse place. En revanche, si les deux passent, le suspense restera entier.

Pour dire stop, à une nouvelle honte Videoton.

