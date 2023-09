La Roma boit la tasse face au Genoa

Genoa 4-1 Roma

Buts : Guðmundsson (5e), Retegui (45e), Thorsby (74e) et Messias (81e) pour les Rossoblu // Cristante (22e) pour la Louve

Non, l’a-Roma-thérapie ne permet pas toujours de se détendre.

Sur la pelouse du Genoa, la Roma s’est faite balayée et concède, déjà, sa troisième défaite de la saison (1-4). Une rencontre démarrée de la plus mal des manières par les hommes de José Mourinho. Servi par Kevin Strootman, Albert Guðmundsson se faufile dans la surface et ajuste Rui Patricio du gauche après à peine cinq minutes (1-0, 5e). Obligée de réagir, la Louve peine à trouver ses attaquants. Face à cette impasse, la solution vient finalement de Leonardo Spinazzola qui dépose une galette sur la caboche caboche de Bryan Cristante pour l’égalisation de la Roma (1-1, 22e). Et puis, plus grand chose, à part des fautes, des jaunes – trois dans ce premier acte – et un petit paquet de blessures dans les trente premières minutes – Milan Badelj et Strootman côté Genoa, Diego Llorente pour la Roma. On se dirige alors tranquillement vers la pause quand Guðmundsson, après un sacré numéro, trouve Morten Thorsby dont la subtile remise permet à Mateo Retegui de finir le boulot (2-1, 45e).

À nouveau menés, les Giallorossi se montrent bien plus incisifs et conquérants au retour des vestiaires. Romelu Lukaku pense même planter le pion du 2-2 mais se fait rattraper par la patrouille pour être parti un poil trop tôt (53e). Largement dominateurs, Lorenzo Pellegrini et compagnie prennent pourtant une leçon de réalisme de la part des Rossoblu, recroquevillés devant leur surface depuis la reprise. Sur corner, Thorsby profite d’une déviation de Radu Drăgușin pour faire pâlir Mourinho (3-1, 74e). Le technicien portugais vire même au rouge fumant quelques instants plus tard lorsque Junior Messias, complètement seul au second poteau, enterre les derniers espoirs romains (4-1, 81e). Avec un seul succès en six journées, la Roma se retrouve désormais seizième, à seulement deux longueurs de la zone rouge.

Au moins, ça permet à Houssem Aouar de se sentir, presque, comme à la maison.

Genoa (3-5-2) : Martínez – Drăgușin, Bani, Vásquez – Sabelli (De Winter, 46e), Frendrup, Badelj (Thorsby, 11e), Strootman (Kutlu, 30e), Matturro (Messias, 76e) – Retegui, Guðmundsson. Entraîneur : Alberto Gilardino.

Roma (3-4-2-1) : Patricio – Mancini (Belotti, 46e), Llorente (Bove, 24e), Ndicka – Kristensen, Cristante, Paredes (Azmoun, 78e), Spinazzola (Aouar, 78e) – Dyabla, Pellegrini (El Shaarawy, 78e) – Lukaku. Entraîneur : José Mourinho.

Pronostic Genoa AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A