Pronostic Galatasaray Sparta Prague : Analyse, cotes et prono du barrage de Ligue Europa

Galatasaray plus que prêt

C’est avec quelques regrets que les Turcs retrouvent les 16es de finale d’Europa League, comme il y a 5 ans. Tombés dans une poule de C1 plus que relevée, opposés au Bayern, Manchester United et l’intéressante formation de Copenhague, les Stambouliotes pensaient viser la 2e place du groupe A. Mais s’inclinant finalement 1-0 au terme de la rencontre au Danemark pour la J6, Galatasaray a vu les Danois se qualifier et ont tout de même pu se consoler en voyant les Danois tirer la plus grosse tête de série de ces huitièmes de finale (Manchester City). En Süper Lig, les Lions ont enfin profité du faux pas des rivaux du Fenerbache le week-end dernier pour prendre la première place, distançant désormais leurs rivaux de 2 unités. Cimbom est bel est bien parti pour conserver sa couronne nationale, comme il l’avait réussi sur les saisons 2017 et 2018. Depuis le revers au Danemark, les Turcs n’ont tout simplement plus connu la défaite, enchaînant 8 victoires de rang à la maison. Ils semblent dans les meilleures conditions avant d’entamer leur campagne de Ligue Europa, trophée qu’ils avaient remporté face à Arsenal en 2000 (Coupe de l’UEFA à l’époque). Seront à surveiller les habituelles stars de l’attaque, à savoir Icardi (13 buts, galettes) et Zaha (9 pions, 3 passes dé), mais l’homme en forme du moment n’est autre que Yilmaz, auteur de 3 réalisations sur les 4 derniers matchs auxquels il a pris part.

Comme Galatasaray, le Sparta Prague marche sur l’eau en championnat national. Effectivement, les Tchéques ne laissent pour l’instant aucune chance au Slavia, pourtant très performant, comptant 5 points d’avance sur les autres Praguois avec un match d’avance. C’est notamment grâce à une solidité défensive à toute épreuve qu’ils écœurent week-end après week-end leurs challengers, en témoignent les 13 petits buts encaissés en 20 matchs de Fortuna Liga. Autre point commun avec Galatasary, le club tchèque avait atterri dans l’un des groupes les plus relevés de cette édition d’Europa League, contraints d’affronter le Bétis Séville, les Glasgow Rangers et Limassol. Après s’être fait très peur en ne récoltant que 3 points en 4 journées, le Sparta a finalement renversé tous les pronostics en remportant ses deux dernières confrontations de la phase retour, envoyant par ailleurs le Bétis en C4. Les Tchèques ont d’ailleurs surfé sur cette vague positive depuis ce jour, enchaînant pas moins de 12 victoires d’affilée, d’abord en championnat, puis en matchs amicaux depuis l’arrêt de celui-ci. Les coéquipiers de Birmancevic (7 buts, 6 pd) ont tranquillement repris l’exercice ce week-end, écartant Karvina, 14è de Ligue Tchèque (0-3). Ils se tiendront ce jeudi en tant que solide outsider, et pourraient bien accrocher Galatasaray dans un match solide défensivement.

