Pronostic Braga Rapid Vienne : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue Europa

A la maison, Braga surclasse le Rapid Vienne

Comme souvent ces dernières années, Braga a terminé à la 4e place du championnat portugais, derrière le trio incontournable Benfica, Porto et Sporting. Contraint de commencer les qualifications au 2e tour, le SCB a facilement éliminé les modestes Israéliens de Petah Tikva (0-7 sur l’ensemble des deux matchs) avant de rencontrer plus de résistance face au Servette FC (2-1 au total). En championnat, les hommes de Carlos Carvalhal ont moyennement démarré avec un nul contre Estrela (1-1) mais tout de même une victoire à Boavista (0-1). Absent le week-end dernier, João Moutinho, ainsi qu’André Horta et Paulo Oliveira, pourrait manquer à l’appel cette semaine. Cependant, l’Uruguayen précieux Rodrigo Zalazar (6 buts, 6 passes décisives la saison passée) sera bien là, tout comme l’expérimenté Bruma (6 buts, 2 passes). À noter aussi la présence des anciens Guingampais, Sikou Niakaté, titulaire en défense, et de l’ancien Guingampais Amine El Ouazzani, qui a déjà marqué pour sa nouvelle équipe.

