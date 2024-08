Au Portugal, deux clubs se séparent déjà de leurs entraîneurs

Merci pour ce (bref) moment.

Deux entraîneurs ont déjà quitté leur poste en Liga portugaise. Tozé Marreco, de Gil Vicente, et Daniel Souza, de Braga, ont été remerciés après…une journée seulement. Arrivé en avril, le premier, 38 ans, a résilié son contrat juste avant que son club ne prenne une gifle inaugurale face à Porto (0-3). Il a été remplacé par Bruno Pinheiro, qui a entraîné dans deux pays où il fait chaud : le Portugal et le Qatar.

Du côté de Braga, le licenciement de Daniel Sousa peut paraître plus surprenant : l’adjoint d’André Villas-Boas à Marseille a été viré après un match nul contre l’Estrela de Amadara (1-1), et alors que le club est toujours en course pour la phase de groupe de la Ligue Europa. Il a d’ailleurs disputé trois de ses quatre matchs officiels avec le club en Coupe d’Europe. Bon, c’était pendant les tours préliminaires, mais c’est un bel exploit. Il est remplacé par Carlos Carvalhal, qui revient sur le banc de Braga deux ans après.

O primeiro dia de trabalho ao leme do mister Bruno Pinheiro 🔂#UnidosPelaLenda #GalosDeLuta pic.twitter.com/T9DyY7jYxv — Gil Vicente Futebol Clube (@GilVicente_fc) August 12, 2024

L’effet Marcelo Bielsa, comme en Championship.

Pronostic Braga Servette Genève : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa