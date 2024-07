Pronostic Borac Banja Luka PAOK : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le PAOK se sort du piège Borac Banja Luka

L’an passé, le Borac Banja Luka a remporté son championnat national devant Zrinjski. Proche de réaliser le doublé Coupe/Championnat, la formation dirigée par Marinovic s’était inclinée contre son dauphin en finale de la Coupe de Bosnie. Pour lancer cette nouvelle saison, le club bosniaque a souffert lors de son 1er tour de barrage de Ligue des Champions face aux Albanais d’Egnatia. Le Borac Banja Luka a obtenu sa qualif’ au bout de la séance de tirs aux buts. Ensuite, les partenaires de Siskovski ont affiché un bien meilleur visage lors du match aller contre le PAOK (3-2) en profitant des espaces laissés en contres. Ce mercredi, la formation bosniaque sera certes poussée par son public mais va devoir prendre le jeu à son compte pour combler son but de retard. Les hommes importants de ce club sont le buteur Lukic, ou son compère Kvrzic.

En face, le PAOK est une formation plus coutumière des rencontres européennes puisqu’elle fut quart de finaliste de la dernière Conference League. Inspirée par le succès de l’Olympiakos, la formation grecque veut se qualifier pour le prochain tour des barrages. Le PAOK doit sa participation à ses barrages à son succès dans le championnat où il a pris le dessus sur l’AEK et l’Olympiakos. Lors du match aller, les joueurs grecs ont fait le nécessaire en s’imposant (3-2) mais ont souffert sur les rares opportunités bosniaques. Ce mercredi, le PAOK compte se montrer plus solide et frapper rapidement pour s’éviter toute mauvaise mésaventure. Pour cela, le club grec peut s’appuyer sur les Despodov, Thomas, Taison, Ozdoev ou Troost-Ekong, le capitaine du Nigéria. Habitué à jouer ce type de rencontre européenne, le PAOK devrait faire prévaloir son expérience pour passer ce tour.

