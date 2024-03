Pronostic Milan Slavia Prague : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

L’AC Milan s’impose contre le Slavia Prague

Demi-finaliste de la Ligue des champions l’an passé, l’AC Milan veut renouer avec son passé sur la scène européenne. Dernièrement, les Rossoneri ont remporté la Serie A après une longue traversée du désert. Au début de la saison, les Lombards disputaient la Ligue des champions, mais ont fini en 3e position de leur groupe derrière le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Rebasculés en Ligue Europa, les hommes de Pioli ont sorti Rennes lors des barrages (5-3 en cumulé) en faisant la différence lors du match aller à San Siro (3-0). En Serie A, malgré une belle 3e place, les Milanais sont conscients qu’ils n’ont plus aucun espoir de revenir sur leur grand rival, l’Inter, qui caracole en tête du championnat avec 13 unités de plus. Après 2 résultats décevants en Serie A, l’AC Milan s’est repris le week-end dernier en s’imposant sur la pelouse de la Lazio (0-1) grâce à un but du Suisse Okafor en fin de rencontre. Lors de ce match, Pioli avait aligné un XI type qui devrait de nouveau être celui que l’on retrouvera face au Slavia, avec Leão, Pullisic ou Loftus-Cheek.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Slavia Prague est la deuxième équipe praguoise à disputer ces 8es de finale de la Ligue Europa. Pour atteindre ces 8es de finale, le club tchèque a remporté son groupe en finissant devant des formations comme la Roma ou le Servette Genève. Dernièrement, le Slavia a affronté à 2 reprises son grand rival du Sparta. La première fois en quarts de finale de la Coupe nationale avec un succès du Sparta lors de la prolongation. Le week-end dernier, les hommes de Trpisovsky effectuaient le court déplacement en championnat avec pour ambition de s’imposer pour revenir à 1 point de leur adversaire. Finalement, les deux équipes n’ont pas su se départager, pour finir sur un nul sans but. L’homme à surveiller du côté du Slavia est le buteur Chytil. À domicile, l’AC Milan devrait prendre le dessus sur le Slavia Prague et faire de cette C3 une priorité.

► Le pari « Victoire AC Milan » est coté à 1,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 200€ (300€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « l’AC Milan gagne avec au moins 2 buts d’écart » est coté à 2,20 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 340€ (440€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce AC Milan – Slavia Prague :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic AC Milan Slavia Prague détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !