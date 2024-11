Le Rigas FS champion de Lettonie

Back to back pour le Rigas FS.

Déjà sacré champion en 2023, le club de la capitale lettone a remis ça en s’imposant cet après-midi, lors de la 35e et avant-dernière journée de championnat, à Grobina (2-0). Une réelle satisfaction pour l’écurie qui compte comme directeur exécutif un certain Maris Verpakovskis, qui s’apprête à boucler une saison dantesque sur tous les plans : 90 points, 102 buts marqués avant un dernier duel au sommet, pour le plaisir du foot, face au rival et dauphin du Riga FC.

Mēs esam Latvijas čempioni! Otro gadu pēc kārtas un trešo reizi kluba vēsturē! Paldies, ka esat kopā ar mums! pic.twitter.com/Tct0h6DZKS — FC RFS (@RFSDaily) November 3, 2024

Prochain objectif pour le Rigas FS ? Gagner une première fois en Ligue Europa, alors que le club letton ne compte pour le moment qu’une seule unité au compteur (un nul glané face à Galatasaray). Peut-être face à Anderlecht, ce jeudi ?

