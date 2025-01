La Lazio vire son exhibitionniste de fauconnier

Voyez qu’ils ne sont pas tous « que » racistes à la Lazio.

Ce lundi, la Lazio a annoncé la résiliation immédiate du contrat de son célèbre fauconnier, Juan Bernabè. Celui qui, depuis 2010, faisait virevolter l’aigle Olimpia au-dessus du Stadio Olimpico avant chaque match à domicile a été remercié après avoir publié sur ses réseaux sociaux une vidéo montrant son sexe. Une décision prise au vu de « la gravité de son comportement », précise un communiqué du club romain, actuellement 4e de Serie A.

Un multirécidiviste

Samedi, Bernabè, 56 ans, avait partagé fièrement des images vulgaires qui, selon ses mots, « amélioreront sa vie sexuelle ». Une publication accompagnée d’une déclaration : « Il n’y a rien de mal à ça. Tous les hommes devraient y réfléchir, la sexualité fait du bien. » Mais pour la Lazio, ce n’est pas passé. Déjà suspendu en 2021 pour un salut fasciste – bras tendu et cris de « Duce » en direction des ultras nostalgiques de Mussolini –, l’Espagnol n’a pas été épargné par la tolérance zéro du club. Dans le communiqué, la Lazio reconnaît que cette rupture privera ses tifosi de « la magie de l’aigle », mais insiste : « Il est impensable d’associer le symbole historique du club à une personne ayant agi de la sorte. »

Loin de regretter, l’intéressé a défendu ses choix sur Radio24 : « J’aime le sexe. Pour moi, la nudité est normale, j’ai grandi dans une famille naturiste. Je ne comprends pas qu’on présente ça comme de la pornographie ». Pour finir, Bernabè a même glissé un mot sur son admiration pour Mussolini et déclarant que travailler pour la Lazio « est un honneur à tous les sens du terme : cela me fait sentir plus homme.».

La Lazio le sait mieux que personne : « les cons c’est comme les emmerdes, ça vole toujours en escadrille ».

