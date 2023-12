Cinq matchs de la 16e journée de Ligue 1 visées par des interdictions de déplacement

A mi-chemin d’interdire tout le monde de se déplacer.

En prévision de la 16e journée de Ligue 1, qui débute vendredi avec Monaco-Lyon, cinq arrêtés ont déjà été publiés par le ministère de l’Intérieur pour interdire des déplacements de supporters. Les rencontres Le Havre-Nice, Lens-Reims, Nantes-Brest, Toulouse-Rennes, et enfin le choc entre Lille et le PSG sont concernées. Ces interdictions s’inscrivent la lignée du moratoire voulu par la LFP et le ministère des Sports. Comme ce fut le cas ce mardi pour l’interdiction de déplacement des Sévillans à Lens, finalement annulée à la dernière minute par le Conseil d’Etat, les raisons évoquées posent question.

Pour la rencontre HAC-OGC Nice par exemple, il est évoqué « de fortes relations d’amitié avec les supporters nancéiens eux-mêmes proches des supporters rouennais avec lesquels les supporters du Havre Athletic Club entretiennent un fort antagonisme ». Les rencontre Lille-PSG et Le Havre-Nice n’étaient d’ailleurs pas visées par un arrêté préfectoral, contrairement aux trois autres rencontres, mais l’arrêté ministériel va obliger les préfectures à s’aligner sur le gouvernement. De même, les trois autres matchs étaient concernés par des encadrements et non des interdictions. L’ANS n’a pas encore saisi le Conseil d’Etat au moment de l’écriture de ces lignes, mais l’a systématiquement fait depuis la mise en place du moratoire et devrait donc, logiquement, suivre cette ligne.

L'arrêté préfectoral Lens – Reims prévoyait un encadrement et non une interdiction. C'est la décision ministérielle qui crée l'interdiction. pic.twitter.com/i3yOT31CzU — Pierre B. (@Pierre_B_y) December 13, 2023

La semaine bordélique de Darmanin est loin d’être finie.

