Amélie Oudéa-Castéra demande un moratoire sur les déplacements de supporters

Le sens tactique des pouvoirs publics.

En marge d’un déplacement à l’Île-Saint-Denis, à l’occasion d’un atelier sur le bénévolat sportif, Amélie Oudéa-Castéra a déclaré « qu’il faut qu’on ait vraiment un moment comme un moratoire sur ces déplacements de supporters, pour qu’il y ait une prise de conscience collective ». Cette volonté s’exprime en réponse aux violences qui émaillent de nombreux matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison, à commencer par la mort d’un supporter nantais ce week-end, poignardé par un chauffeur VTC.

Un moratoire, c’est la suspension volontaire d’une action en droit, qui ici se matérialiserait sous la forme d’une limitation de la liberté de déplacement pour les supporters de football. La ministre des Sports souhaite « marquer le coup » et « envoyer un signal de grande fermeté ». Elle estime que ce moratoire serait une bonne chose, parlant d’un « dialogue [qui] est très important », et préférant donc d’abord interdire et mettre tous les supporters dans le même panier pour mieux discuter.

Encore du grand art en terme de lutte contre la violence dans le sport.