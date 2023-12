Le supporter nantais agressé avant Nantes-Nice est décédé

La soirée se termine en cauchemar à Nantes.

En marge de la victoire du FC Nantes contre l’OGC Nice (1-0) ce samedi soir, un supporter nantais (membre du groupe ultra de la Brigade Loire) est décédé à la suite d’une agression – on parle d’un coup de couteau – dont il a été victime avant le match aux alentours de la Beaujoire. « Peu avant 20 heures, plusieurs véhicules VTC transportant des supporters niçois ont été pris à partie par des supporters du FC Nantes alors qu’ils circulaient avenue de la gare de Saint Joseph, explique Renaud Gaudeul, procureur de la République de Nantes. Au cours de ces évènements, dans des circonstances qui restent à déterminer, un homme âgé de 31 ans, supporter du FC Nantes, s’est effondré. Malgré l’intervention rapide des secours, l’homme n’a pu être être sauvé et est décédé sur place. » Il souffrait d’« une blessure dans le dos, pouvant correspondre à une arme blanche ». L’auteur de l’agression serait l’un des chauffeurs VTC. Il aurait d’abord pris la fuite avant de se rendre au commissariat, rapporte Ouest-France.

🛑 Le supporter du FC Nantes violemment agressé ce soir n’a pas survécu. Il est décédé des suites de ses blessures, indique à 0h25 le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul.@presseocean — Anne-Hélène Dorison 🗞 (@AnneHD44) December 2, 2023

« L’enquête judiciaire, du chef d’homicide volontaire, a été confiée par le parquet de Nantes conjointement à la direction territoriale de la police judiciaire et à la Sûreté départementale de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Loire-Atlantique, ajoute Renaud Gaudeul. De nombreuses auditions de témoin sont en cours ce soir et vont se poursuivre dans la nuit (de samedi à dimanche). »

L’attaque a eu lieu devant le Saint-Georges, bar situé boulevard des Batignolles (de l’autre côté du périphérique) et point de rendez-vous historique des membres de la BL. La victime était « cartée » Brigade Loire « depuis plusieurs années » selon L’Équipe. Après l’agression, alors que la personne agressée avait été transportée à l’hôpital, le groupe ultra avait décidé de démonter son matériel installé en tribune et de quitter le stade en renonçant à assister à la rencontre, laissant un vide au centre des travées. Les milliers de personnes présentes en tribune Loire ont – par solidarité – passé le match assis et ont rapidement arrêté de chanter.

📄 Communiqué du Club. — FC Nantes (@FCNantes) December 3, 2023

« Le Club ne peut que déplorer qu’une personne ait perdu la vie dans de telles circonstances. Le FC Nantes tient à faire part de ses plus sincères condoléances à la famille de la victime et à ses proches », a réagi le club Jaune et vert dans un communiqué. « Toute la lumière devra être faite sur ce drame. La violence n’a sa place ni dans les enceintes sportives ni en dehors », a de son côté déclaré Bassem Asseh, premier adjoint de la Ville de Nantes.

Agression ce soir d'un supporter du FC Nantes pic.twitter.com/aFQgdp6h74 — Bassem ASSEH 🇫🇷🌹 (@3asseh) December 2, 2023

