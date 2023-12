Les drôles de raisons invoquées par l’arrêté préfectoral qui interdit les Sévillans de déplacement à Lens

L’incohérence continue et n’est pas près de s’arrêter.

Depuis que le gouvernement a décidé d’interdire systématiquement tous les déplacements de supporters pour les matchs jugés à risque, les arrêtés préfectoraux pleuvent. La rencontre de Ligue des champions de ce mardi soir entre Lens et Séville n’a pas échappé à la règle. Classée à 2 sur une échelle de 5 par les services de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, elle a fait l’objet d’un arrêté préfectoral qui interdit la présence des supporters andalous dans le stade et ses alentours. Celui-ci évoque « les tentatives de contact entre supporters indépendants lensois et les supporters espagnols la veille du match aller afin d’organiser un “fight” » mais aussi les affrontements entre supporters de Séville et d’Arsenal le 25 octobre dernier.

Plus curieux, l’arrêté s’inquiète des débordements observés lors du match entre Séville et l’AS Rome le 31 mai dernier. Encore plus curieux, « la pression migratoire très forte à Calais et les nombreuses tentatives de traversée maritime de migrants sur le littoral » pourraient mener à des débordements à Lens, qui se situe à plus de 100 kilomètres de là.

Toutes les raisons sont bonnes pour interdire, visiblement.

