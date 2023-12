Will Still de plus en plus courtisé en Angleterre

« The information is visiblement vraie. »

Comme annoncé par le Guardian, Will Still serait de plus en plus proche d’une signature à Sunderland. En tête de liste pour remplacer Tony Mowbray, écarté lundi, le Belgo-Anglais pourrait en effet arriver dès le mois de janvier prochain.

Les Black Cats, présidés aujourd’hui par Kyril Louis-Dreyfus, fils de Robert et Margarita, ont la plus jeune équipe de Championship, avec 22 ans de moyenne d’âge. Une particularité qui pourrait attirer le natif de Braine-l’Alleud. Actuel neuvième du classement, Sunderland a un seul souci : Still est sous contrat avec le Stade de Reims jusqu’à l’été 2025.

Il est Still rémois.

