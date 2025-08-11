« Il y a toujours une place pour l'exploit », assure Frank Haise avant le barrage retour face à Benfica

L’espoir fait vivre.

Battu 2 à 0 lors du match aller à l’Allianz Riviera, Nice est condamné à l’exploit ce mardi au stade de la Luz face à Benfica pour rallier la phase régulière de la Ligue des champions. Une réalité qu’a bien en tête Franck Haise au moment d’aborder ce barrage retour. En revanche, Pablo Rosario ne prendra pas part à la rencontre, l’international dominicain refusant de jouer par peur de se blesser.

Melvin Bard et Franck Haise à un peu plus de 24h de #slbogcn 🗣 — OGC Nice (@ogcnice) August 11, 2025

Le sacrosaint tryptique moral, mental, caractère

« L’écart était important mercredi, a reconnu Haise en conférence de presse. Il aurait fallu qu’on monte tous le niveau. On n’a pas réussi. » Les clés de la rencontre ont été détaillées par le coach niçois : « Après un premier match perdu contre une équipe dont on sait qu’elle est plus forte, on ne va pas baisser la tête, a-t-il prévenu. Il faut un peu de moral, de mental, de caractère dans le sport de haut niveau. C’est le message que je passe. » Pour autant, le tacticien niçois croit en la capacité de ses hommes pour renverser la situation : « Il y a toujours une place pour l’exploit. Bien sûr, elle n’est pas énorme, mais ce n’est pas pour ça qu’elle n’existe pas, a-t-il enchaîné. Le premier objectif est de progresser par rapport à mercredi. Le deuxième objectif est de battre cette équipe chez elle, ce qu’aucune équipe française n’a fait. Ce serait un exploit. Et puis si on gagne 1-0 à 10 minutes de la fin, on fera tout pour remettre le deuxième. »

Un discours également partagé par Melvin Bard, présent en conférence de presse aux côtés de son entraîneur : « L’année dernière, peu de monde croyait à notre victoire à Paris. On l’a fait ! Pourquoi pas encore une fois ? »

La réponse tient peut être au fait qu’aucun club français n’a réussi à s’imposer dans l’antre de Benfica.

En instance de départ, Rosario refuse de jouer le match retour contre Benfica