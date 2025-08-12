L'ancien sélectionneur du Luxembourg retrouve un banc un jour après son départ

Plus rapide que France Travail.

Sous le feu des critiques après avoir appelé un joueur condamné en appel pour violences sur son ex-compagne, le sélectionneur du Luxembourg Luc Holtz a fini par quitter son poste ce lundi. Alors qu’il devait mettre les voiles à la fin de son contrat en décembre 2025, l’homme à la tête des Lions Rouges depuis quinze ans a démissionné contre toute attente. Depuis ce mardi, on comprend un peu mieux les raisons de son choix.

Le coup de Rhin

À peine quelques heures passées au chômage que Luc Holtz a déjà retrouvé du travail. Ce mardi matin, il est devenu officiellement le nouvel entraîneur du Waldhof Mannheim au bord du Rhin. Selon le communiqué du club de troisième division allemande, l’accord a été acté « après d’intenses discussions ». En quittant la sélection à la veille de son arrivée à Manheim, le Luxembourgeois décroche le maillot jaune du changement de braquet le plus rapide de l’histoire.

Der Waldhof hat einen neuen Cheftrainer: Luc Holtz steht ab sofort an der Seitenlinie des SVW. 🔵⚫️ Alle Informationen findet Ihr unter https://t.co/426pB5R7sI. Herzlich willkommen in Monnem, Luc! 🤝🏼 __________#svw07 pic.twitter.com/gM1GrmpXq4 — SV Waldhof Mannheim 07 (@svw07) August 12, 2025

Pas de nouvelles de son homonyme Gérard en revanche.

Gerson Rodrigues enfin mis sur la touche