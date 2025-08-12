S’abonner au mag
Il sera possible de s'abonner à Ligue 1+ en faisant ses courses à Carrefour

MBC
L’abonnement Ligue 1+ dans le caddie.

Quelques heures après l’ouverture de sa plateforme ce lundi, la chaîne de la LFP a noué un partenariat avec… Carrefour. Comme la Ligue, l’enseigne de supermarché propose une offre d’abonnement à 14,99 euros par mois à Ligue 1+. Sauf qu’à la différence de l’offre de la LFP, la somme des deux premiers mois sera créditée sur la carte de fidélité du magasin. Les souscripteurs de cette offre débourseront donc 149,99 euros au lieu de 179,99 euros pour un abonnement à l’année.

Un abo Ligue 1+ à récupérer en caisses

Après avoir mis la main sur un melon et une pastèque pour se rafraîchir en pleine canicule, les consommateurs de Carrefour pourront récupérer leur cartes d’abonnement à Ligue 1+ en caisses à partir de ce jeudi. Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de promotion de la LFP qui espère atteindre le million d’abonnés d’ici la fin de l’exercice 2025-2026.

On a tous droit au meilleur.

Nice-Benfica : la Ligue Europa, c'est bien aussi

MBC

