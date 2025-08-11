Top départ pour Ligue 1+

Lâchez les fauves !

C’est aujourd’hui que tout commence. À quatre jours de la reprise, avec un appétissant Rennes-Marseille en ouverture, Ligue 1+ – la nouvelle plateforme pour regarder le championnat jusqu’en 2029 (pour l’instant) – ouvre enfin ses abonnements. Dès ce lundi 11 août, il est possible de s’engager pour douze mois et profiter d’une offre de lancement à 9,99 euros par mois lors des trois premiers mois (avant de repasser au tarif classique de 14,99 euros) pendant trois mois, pour se régaler devant un Angers–Auxerre.

Une multitude d’offres… pour une petite subtilité

Sans engagement, le ticket d’entrée grimpe à 19,99 €, avec toujours deux connexions possibles depuis deux foyers différents. Les formules « moins de 26 ans » (9,99 €) et « mobile » (14,99 €) se contenteront d’une connexion unique… sans possibilité de caster sur une télé. Ligue 1+ sera accessible via l’appli dédiée, mais aussi sur les télés connectées Samsung, DAZN, les FAI que sont Free et Bouygues, avant Orange et SFR demain, puis Amazon Prime Video, Molotov et d’autres dans les jours à venir. Il y en aura pour tout le monde.

Seul absent de cette grande messe : Canal+ qui avance ses pions en choisissant de diffuser Liverpool–Bournemouth (Premier League) en clair le soir du lancement de Ligue 1+. Vous avez dit malin ? Rendez-vous donc le vendredi 15 août à 19h15 pour le vrai coup d’envoi, avec l’avant-match de Rennes-OM. Entre-temps, la Ligue espère voir un « million d’abonnés dès la fin de saison », selon les dires de Nicolas Tavernos, le nouveau patron de la chaîne.

1̶4̶,̶9̶9̶ ❌ 9,99 ✅ Qui dit nouvelle saison exceptionnelle, dit offre exceptionnelle 😍 Pour s'abonner à la nouvelle chaîne de la @Ligue1 McDonald’s, c'est par ici ➡️ https://t.co/I8jVCxGb6A pic.twitter.com/TkUOiilvAj — L1+ (@ligue1plus) August 11, 2025

L’idée est bonne, reste plus qu’à mettre la balle au fond.

