La fédération espagnole protège un peu plus ses arbitres

Jusqu’où doit-on aller pour protéger les arbitres espagnols ?

On le sait, l’arbitrage est un sujet bien souvent polémique en Espagne. Histoire de calmer un peu le jeu et réorganiser le tout, la fédération espagnole (RFEF) a mis en place une série de mesures afin de remanier le système d’arbitrage de la Liga.

Dans un communiqué publié ce mardi, elle annonce mettre en place une nouvelle norme effective dès la reprise du championnat espagnol ce vendredi pour la rencontre entre le Girona et le Rayo Vayallecano (19h). L’annonce de la composition du corps arbitral des matchs se fera au plus tôt la veille des matchs. « Les arbitres des matchs du vendredi seront annoncés le jeudi, ceux du samedi le vendredi, et ainsi de suite » explique le communiqué.

Campagnes de harcèlement à l’encontre des arbitres

On imagine les équipes de Real Madrid TV dévastées. Elles s’étaient habitués à produire des documentaires à charge contre les arbitres de Liga avant les rencontres importantes du Real Madrid. En avril dernier, Ricardo de Burgos Bengoetxea, l’arbitre de la finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone, était visé par l’un d’entre eux. Il avait fondu en larmes en conférence de presse, expliquant avoir reçu plusieurs menaces de mort après la diffusion du documentaire. La nouvelle norme devrait donc permettre de protéger un peu plus les arbitres de certaines campagnes de harcèlement.

Bientôt des vidéos TikTok à charge contre les arbitres ?

