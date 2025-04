L'arbitre du Clásico en larmes face à la presse à la veille de la finale de Coupe du Roi

L’homme derrière l’arbitre.

En conférence de presse ce vendredi, l’arbitre central de la finale de Coupe du Roi entre le Real Madrid et le Barça prévue samedi soir, Ricardo de Burgos Bengoetxea, a fondu en larmes en évoquant les insultes reçues par son fils. Un phénomène amplifié par la diffusion d’une vidéo à charge contre l’Espagnol sur la chaîne officielle du Real Madrid.

En larmes devant la presse

Au cours d’une vidéo de trois minutes, le club merengue dézingue l’homme de 39 ans en pointant du doigt notamment son absence d’expérience à l’échelle européenne et internationale. Sans oublier les nombreuses images où Ricardo de Burgos Bengoetxea aurait, selon les Madrilènes, oublié des fautes en faveur du Real Madrid. « C’est vrai que c’est ce qui a le plus de répercussion, je ne vais pas dire le contraire », a d’abord réagi calmement le principal concerné face à la presse, dans des propos rapportés par Sport.

😨 Ricardo De Burgos Bengoetxea romper a llorar en mitad de la rueda de prensa. No pudo contener las lágrimas a la pregunta de @jdelriomuradas sobre la presión arbitral #CopadelRey pic.twitter.com/95wBUgV9w3 — MARCA (@marca) April 25, 2025

« Quand l’un de vos enfants va au collège et que des camarades lui disent que son père est un voleur et qu’il rentre à la maison en pleurant, ça fait mal, confie-t-il aux bords des larmes. Dans mon cas, j’essaie d’éduquer mon fils pour lui dire que son père est honnête mais qu’il se trompe, comme tout sportif de haut niveau. Je n’en ai jamais parlé à personne auparavant. Mais je veux que, le jour où je ne serai plus là, il soit fier de son père et qu’il sache ce qu’est l’arbitrage car l’arbitrage porte de nombreuses valeurs. »

Voilà, ça calme tout le monde.

Kylian Mbappé et Ferland Mendy font leur retour pour le Clásico