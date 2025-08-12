Donnarumma serait déjà d'accord avec Manchester City

Vite, la sortie.

Il ne fait plus aucun doute que Gianluigi Donnarumma, mis de côté par le PSG et Luis Enrique après le recrutement de Lucas Chevalier, ne compte pas rester une saison sans rien faire, en attendant la fin de son contrat avec le club de la capitale, en juin 2026. Le gardien italien a pris la parole sur ses réseaux sociaux, ce mardi soir, actant son prochain départ de Paris.

Quel prix pour convaincre le PSG ?

Le champion d’Europe avec l’Italie et le PSG n’a pas fait le déplacement à Udine pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, un choix du club et de l’entraîneur parisien. Selon les médias transalpins et L’Équipe, Donnarumma aurait déjà échangé avec Pep Guardiola et même trouvé un accord contractuel avec les dirigeants du club mancunien.

Manchester United était aussi sur le doss’, mais le rival pourrait donc prendre le dessus et sauter sur cette opportunité, alors qu’Ederson devrait rejoindre Galatasaray d’ici la fin du mercato. Il faudra également trouver un accord avec le PSG, qui attendrait une somme inférieure à celle dépensée pour Chevalier (55 millions d’euros, bonus compris), selon le quotidien.

Un divorce, ce n’est jamais facile.

Mondial des clubs : une partie de tableau corsée pour le PSG