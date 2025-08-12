S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Donnarumma serait déjà d'accord avec Manchester City

CG
Donnarumma serait déjà d'accord avec Manchester City

Vite, la sortie.

Il ne fait plus aucun doute que Gianluigi Donnarumma, mis de côté par le PSG et Luis Enrique après le recrutement de Lucas Chevalier, ne compte pas rester une saison sans rien faire, en attendant la fin de son contrat avec le club de la capitale, en juin 2026. Le gardien italien a pris la parole sur ses réseaux sociaux, ce mardi soir, actant son prochain départ de Paris. 

Quel prix pour convaincre le PSG ?

Le champion d’Europe avec l’Italie et le PSG n’a pas fait le déplacement à Udine pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, un choix du club et de l’entraîneur parisien. Selon les médias transalpins et L’Équipe, Donnarumma aurait déjà échangé avec Pep Guardiola et même trouvé un accord contractuel avec les dirigeants du club mancunien. 

Manchester United était aussi sur le doss’, mais le rival pourrait donc prendre le dessus et sauter sur cette opportunité, alors qu’Ederson devrait rejoindre Galatasaray d’ici la fin du mercato. Il faudra également trouver un accord avec le PSG, qui attendrait une somme inférieure à celle dépensée pour Chevalier (55 millions d’euros, bonus compris), selon le quotidien.

Un divorce, ce n’est jamais facile.

Mondial des clubs : une partie de tableau corsée pour le PSG

CG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Allez-vous prendre un abonnement à Ligue 1 + ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
137
155
20
Revivez Benfica-Nice (2-0)
Revivez Benfica-Nice (2-0)

Revivez Benfica-Nice (2-0)

Revivez Benfica-Nice (2-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine