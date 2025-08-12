S’abonner au mag
Marquinhos réagit au probable départ de Gianluigi Donnarumma du PSG

CG
Jamais simple de dire au revoir à un copain.

Non, ce ne sont pas les adieux entre deux meilleurs potes d’un été au camping dans les Landes, mais bien celui entre Marquinhos et Gianluigi Donnarumma. En conférence de presse à la veille de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, le capitaine parisien a été invité à réagir au très probable départ du portier italien. 

« Les joueurs passent, mais le club et les supporters restent »

« C’est toujours difficile, je suis ici depuis 12 ou 13 ans, j’ai vu des joueurs à qui c’est arrivé avant, des joueurs cadres, importants, qui se sont vus signifier en fin de mercato qu’ils devaient partir. C’est notre vie, c’est le football, a-t-il posé très tranquillement. Tout ce qu’on peut faire, c’est donner le maximum tant qu’on est au club et demander la même chose aux autres. Moi aussi, un jour, je vais partir et j’espère le faire dans les meilleures conditions possibles. Les joueurs passent, mais le club et les supporters restent. » Avant d’ouvrir un peu plus son cœur : « Je suis très fier d’avoir fait ce qu’on a fait avec Gigio, ce qu’il a accompli. On le remercie du fond du coeur. S’il reste, on lui ouvrira nos bras parce que ce qu’il a fait la saison dernière est incroyable. C’est grâce à lui. S’il doit partir, on le remercie du fond du coeur, il a été un très grand leader pendant toutes ses années. Je peux vous donner beaucoup de noms de joueurs qui sont partis et où ça m’a fait mal. Voir partir Donnarumma, ça me ferait mal. D’autres joueurs sont arrivés maintenant, c’est la vie d’un club, c’est comme ça qu’on vit. »

Vrai taulier.

Donnarumma serait déjà d'accord avec Manchester City

CG

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Revivez Benfica-Nice (2-0)
