«Ils sont plus forts que nous»: Haise implacable sur Nice (et Benfica)

Nice passe ses saisons à mériter sa place en Europe pour se faire éliminer et essayer de regagner sa place. Sacrés cycles.

En s’inclinant à domicile contre Benfica (0-2), l’OGC Nice a fortement compromis ses chances de qualification pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Aiglons devront réussir un exploit au stade de la Luz mardi prochain, et ça, même leur entraîneur Franck Haise en doute. « Ils sont plus forts que nous, a fatalement admis le coach en conférence de presse d’après match, rapportée par RMC sport. On le savait avant, et à la fin du match on doit constater qu’on a donné du mieux que l’on pouvait faire dans les circonstances du moment. […] Sur l’ensemble du match, on sent qu’on doit faire beaucoup de choses et que pour eux c’est plus simple. On n’est pas dans la même catégorie, on le savait avant et on le sait à l’issue du match. Benfica joue la Ligue des champions tous les ans, c’est un adversaire de niveau Ligue des champions avec des joueurs d’une expérience différence. Nous, on construit, eux ont l’habitude d’être sur les sommets. » Nice n’a pas gagné de match de coupe d’Europe depuis onze rencontres, quand son adversaire du soir en dispute chaque année depuis 2003.

« Il n’y a pas de résignation, juste le constat que l’adversaire est plus fort »

Le chef des Aiglons s’est ensuite projeté sur le match retour : « On doit aborder le retour avec la même détermination. Forcément, ce sera à l’extérieur, ils mènent 2-0 mais ces matchs doivent nous aider à grandir. […] Il n’y a pas de résignation, juste le constat que l’adversaire est plus fort. On va y aller avec l’espoir de créer l’exploit. »

Pas facile d’y croire.

Les tops et les flops de Nice-Benfica