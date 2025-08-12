S’abonner au mag
Mais bordel, où regarder le match Nice-Benfica en Ligue des champions ?

Mais bordel, où regarder le match Nice-Benfica en Ligue des champions ?

Il va falloir appeler Tom Cruise.

Nice se lance dans une mission (quasi) impossible : renverser un déficit de deux buts à l’Estádio da Luz face à Benfica, ce mardi à 21 heures, pour espérer décrocher une place en barrages de Ligue des champions. Après une première manche médiocre et un 0-2 à domicile, les Aiglons doivent rêver de miracle alors qu’une cascade de blessures s’abat sur les hommes de Franck Haise.

Toujours pas de diffuseur

Le rêve ? Retourner la situation et rallumer la flamme européenne. La réalité, la vraie ? Montrer un minimum de caractère avant d’attaquer la Ligue 1 contre Toulouse. Pour suivre cette rencontre capitale, pas de diffusion classique à la télé. Comme la semaine dernière, c’est sur la plateforme suédoise Solidsport que ça se passe, avec un système de pay-per-view à 7,95 euros pour accéder au direct.

Ça fait cher l’élimination quand même.

Nice-Benfica : la Ligue Europa, c'est bien aussi

